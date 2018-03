Veja o que vai ter para comer no Lollapalloza 2018 com os preços

Divulgação Lollapalloza 2017

Leia maisAtração do Lollapalooza, Rincon Sapiência diz: ‘Rap já é gênero …

Os fãs de música comem muito para ter energia para a maratona de shows. Por isso, uma grande operação de alimentos e bebidas ocorre no Lollapalooza 2018, que vai de sexta (23) a domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A empresa responsável é a brasileira Sapore, a mesma que cuidou da alimentação dos atletas, no restaurante principal da Vila Olímpica, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

Divulgação/Sapore Preços dos cardápios do Lollapalooza

A novidade gastronômica no Lolla deste ano é a área Sabores do Mundo, que trará no menu pratos típicos de seis diferentes países como Japão, Estados Unidos, México, Itália, Alemanha e Brasil.

No line up gastronômico também estão pratos elaborados por 15 chefs especialmente convidados e que estarão na área Chef Stage, localizada entre os dois palcos principais, preparando pratos mais gourmet. No cardápio, falafel, kebab, hambúrguer de diversos tipos e sabores, massas, ceviche peruano, sushis, choripan, strogonoff, sorvetes da Ben&Jerry’s e até paella.

Divulgação/Sapore Preços dos cardápios do Lollapalooza

Além disso, outros 22 food trucks estarão à disposição do público, vendendo massas, sanduíches, comida japonesa, doces como o brigadeiro gourmet, comida havaiana, entre outras opções.

Divulgação/Sapore Preços dos cardápios do Lollapalooza

Além do público, a Sapore é responsável pelo serviço de alimentos e bebidas do Lolla Longe, onde se concentram os camarotes. Lá o cardápio vai mudar ao longo do dia – pela manhã comidas mais leves e saudáveis, por exemplo. Também da área de imprensa e nos bastidores, com serviços de catering separados para equipes de produção nacional e internacional, envolvidas no festival.

Divulgação/Sapore Preços dos cardápios do Lollapalooza



Fonte: Vírgula UOL