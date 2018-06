Veja o melhor jeito de juntar dinheiro de acordo com seu signo

Cada pessoa tem um jeito próprio de lidar com dinheiro. E, com base nas suas características, há também um jeito melhor para organizar a vida financeira e, claro, economizar.

“A grande chave é adaptar as formas clássicas de planejamento financeiro ao tipo de personalidade de cada pessoa. Porque o contrário nunca vai acontecer”, disse o consultor Anthony Badillo ao site Insider.

Com as informações do especialista, o site listou quais as maneiras mais eficientes para os 12 signos do zodíaco economizarem sem perder sua essência ou terem que mudar radicalmente de postura.

Confira na galeria:

Áries

Arianos compram compulsivamente e valorizam quantidade e qualidade. Como provavelmente será difícil cortar tudo pela raiz, faça escolhas. Uma dica para compras online, por exemplo, é deixar os itens no carrinho por um dia enquanto pensa bem no que fazer.

Créditos: Reprodução / Insider

Touro

Taurinos gostam de vida luxuosa. Mas também prezam por estabilidade. A dica para eles é, antes de sucumbir à vontade, parar e pensar a longo prazo. Focar onde gostaria de estar em cinco ou dez anos. Assim, a busca por esta estabilidade pode falar mais alto.

Créditos: Reprodução / Insider

Gêmeos

Geminianos são imprevisíveis por natureza. Por isso, comprometa-se a todo mês tirar e guardar uma pequena quantidade de dinheiro.

Créditos: Reprodução / Insider

Câncer

Cancerianos não costumam se dar muito ao luxo de aproveitar o dinheiro que trabalham tanto para ter. A dica para eles é outra: gaste mais com você.

Créditos: Reprodução / Insider

Leão

Leoninos tendem a ser criativos, ambiciosos e gostam de de ter sempre o melhor de tudo. A dica é entender que é possível ter o que querem, mas não necessariamente o melhor do melhor. Baixar um pouco as exigências pode ajudar a economizar algum dinheiro.

Créditos: Reprodução / Insider

Virgem

Virgianos são cautelosos e costumam guardar dinheiro ao longo da vida. Mais uma vez, a sugestão é usar melhor estes investimentos consigo próprio.

Créditos: Reprodução / Insider

Libra

Librianos tendem a gastar muito em festas, jantares e vida social em geral. Uma sugestão é ter um orçamento para entretenimento e, claro, não estourá-lo no fim do mês.

Créditos: Reprodução / Insider

Escorpião

Escorpianos não costumam gastar muito. O problema para eles é que são muito secretos em relação ao seu dinheiro e não compartilham muito sobre o assunto. Uma dica é tentar procurar mais aconselhamento para se organizar melhor financeiramente.

Créditos: Reprodução / Insider

Sagitário

Sagitarianos tendem a valorizar mais experiências do que objetos. Uma sugestão é segurar a impulsividade e pesquisar melhor antes de comprar a primeira passagem que vir pela frente.

Créditos: Reprodução / Insider

Capricórnio

Capricornianos costumam ser organizados, disciplinados e podem julgar quem gasta demais com extravagâncias. A sugestão para eles é se desapegar um pouco do dinheiro e valorizar mais o valor sentimental ao valor financeiro das coisas.

Créditos: Reprodução / Insider

Aquário

Aquarianos são generosos com seu dinheiro e sonhadores. O grande desafio para as pessoas deste signo é se organizar financeiramente, por isso a dica é planejamento.

Créditos: Reprodução / Insider

Peixes

Piscianos tendem a não se interessar muito por dinheiro, o que acaba fazendo com que eles não se importem muito em organizar a vida financeira. O segredo é vocês encontrarem algo que gostariam muito de ter e focar em conseguir isto.

Créditos: Reprodução / Insider

Fonte: Vírgula UOL