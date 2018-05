Veja o exato momento em que prédio em chamas desaba em São Paulo

(Foto: reprodução/ vídeo)

Nesta madrugada da terça, 1, um prédio em chamas no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, desabou.

O fogo no edifício de 24 andares começou no 5º andar, por volta de 1h20m, e se espalhou rapidamente para os andares acima. Inclusive, atingiu um prédio ao lado que foi evacuado de acordo com os bombeiros e não teve risco de desabamento.

Uma pessoa filmou o exato momento em que o prédio desabou, por volta das 2h30m, e pode ser conferido abaixo. Ainda não há informações de quantas pessoas morreram ou estão feridas, mas de acordo com os bombeiros, uma pessoa morreu e outras três estão desaparecidas.

Impressionante. Assustador.



Fonte: Vírgula UOL