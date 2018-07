Veja melhores memes da vitória do Brasil sobre o México

Memes de Brasil e México

O Brasil venceu o México por 2 a 0 e avançou na Copa do Mundo para as quartas. Claro que a zoeira imperou em mais esta vitória da seleção.

Veja alguns dos melhores memes do embate entre Brasil sobre e México nesta segunda.



Neymar mais gols em mata-mata de Copa do Mundo que Cristiano Ronaldo e Messi juntos. pic.twitter.com/rRx11blwH9

— Daniel Jesus (@_danieldporto) 2 de julho de 2018

Enquanto Firmino e Neymar comemoravam de um lado do campo, essa cena aconteceu do outro #TrivelanaCopa2018 pic.twitter.com/LT7U5SVfHg

— Trivela (@trivela) 2 de julho de 2018

Descanse em paz, MÉXICO #BRAMEX pic.twitter.com/R1VAJFXsvU

— Paola Lerigou (@PaolaLerigou) 2 de julho de 2018

ESSA FOI A MELHOR COMEMORAÇAO DA COPA DO MUNDO O BRASILEIRO É MUITO DEBOCHADO KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/YACJB7pSsm

— ؘ (@cmilaprfect) 2 de julho de 2018

Fonte: Vírgula UOL