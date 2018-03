Veja fotos da diva do teatro, TV e cinema Tônia Carrero

Montagem/Divulgação Tonia Carrero

Leia maisSaiba quais são os apelidos de celebridades entre amigos e …

Tônia Carrero, atriz icônica do teatro, cinema e da televisão, morreu no sábado (3), aos 95 anos, no Rio de Janeiro. Maria Antonietta Portocarrero Thedim teve uma parada cardíaca e não resistiu.

A diva integrou o elenco de 54 peças, 19 filmes e 15 novelas. O projeto Brasil Memória das Artes, da Funarte a classificou como “referência de beleza, inteligência e talento na história do teatro brasileiro”

Veja fotos da carreira da atriz:

Tônia Carrero

1 de 10

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Tônia Carrero

Tônia Carrero

Créditos: Divulgação/Cedoc/Funarte

Tônia Carrero com Nelson Xavier,

Tônia Carrero com Nelson Xavier,

Créditos: Divulgação/Cedoc/Funarte

Tônia Carrero com Paulo Autran

Tônia Carrero com Paulo Autran

Créditos: Divulgação/Cedoc/Funarte

Com Paulo Autran

Com Paulo Autran

Créditos: Divulgação/Cedoc/Funarte

Tônia Carrero

Tônia Carrero

Créditos: Divulgação/Cedoc/Funarte

Tônia Carrero

Tônia Carrero

Créditos: Divulgação/Cedoc/Funarte

Tônia Carrero

Tônia Carrero

Créditos: Divulgação/Cedoc/Funarte

Tônia Carrero

Tônia Carrero

Créditos: Divulgação

Tônia Carrero

Tônia Carrero

Créditos: Divulgação

Tônia Carrero com Paulo Autran

Tônia Carrero com Paulo Autran

Créditos:

Mais galerias

Famosos

Celebridades com letras dobradas no nome

Famosos

Momentos fofos de Justin Bieber e Selena Gomez

Famosos

Apelidos das celebridades

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL