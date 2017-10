Veículos roubados são recuperados pela polícia em ação integrada

Mais dois veículos produtos de roubo foram recuperados, na tarde de quinta-feira (26.10), na capital, durante ação integrada da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), da Polícia Judiciária Civil e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

As estatísticas apontaram que até outubro de 2017 quase 90% dos veículos roubados são recuperados em Cuiabá e Várzea Grande.

A primeira localização de veículo foi no bairro Colorado. Os policiais da Derrfva, com apoio do policiamento ostensivo aéreo do Ciopaer, conseguiram encontrar em uma região de mata, próxima à Avenida Mário Palma, um automóvel Ford Ka, de cor prata, sem placa e com registro de roubo ocorrido na noite de segunda-feira (23.10).

Em seguida, as equipes integradas se deslocaram até outra região de mata, ao lado do Residencial Sucuri, onde apreenderam o segundo veículo da marca Chevrolet, modelo Onix de cor vermelha, roubado na noite de quarta-feira (25.10), no bairro Bandeirantes.

Diante dos fatos, as duas vítimas das ocorrências foram comunicadas e compareceram imediatamente para proceder com os reconhecimentos dos veículos. Em seguida os veículos foram restituídos aos proprietários.

Conforme a Derrfva, as investigações continuam para identificar os autores de ambos os roubos.