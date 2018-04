‘Veganos Pobres do Brasil’: página no Facebook ensina receitas veganas de baixo custo

Receitas veganas

Se você é vegano, está mais do que na hora de conhecer o grupo Veganos Pobres Brasil no Facebook.

A intenção é mostrar receitas veganas de baixo custo. “Este grupo foi criado para desmistificar que veganismo é um estilo de vida caro, e você, como um Vegano Pobre, está mais do que convidado a ajudar-nos nessa missão”, diz a descrição.

“O conteúdo do grupo é única e exclusivamente: Receitas feitas por veganos pobres, as quais devem ter sido testadas e aprovadas pelos membros do grupo. Aguardamos as suas receitas!”, afirma ainda.

Receitas Veganas

Em entrevista ao portal Vista-se, especialista em veganismo, a criadora do grupo Caroline Soares, contou que é vegana há dois anos. Há também uma página no Facebook.

“Sou de Guarulhos, periferia, classe C, entrei nos grupos veganos há uns 6 ou 7 anos e via as receitas, mas quando percebia, metade dos ingredientes estava fora do meu orçamento”, disse.

O grupo já tem mais de 56 mil membros atualmente. Confira algumas receitas:

Bolos Veganos

A Culinary Dots, de Berlim, faz bolos únicos e incríveis usando apenas ingredientes crus e veganos

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL