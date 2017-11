Vazamento de gás de máquina causa pânico em shopping de Cuiabá

Um defeito em uma máquina de refrigerante de um restaurante fast food, na praça de alimentação do Pantanal Shopping, em Cuiabá, gerou pânico nos clientes do estabelecimento, neste sábado (25). Duurante a confusão, uma pessoa quebrou o vidro de uma casa lotérica, o que gerou mais desespero.

A Polícia Militar informou que a corporação foi acionada pelos clientes. As pessoas que estavam no local disseram à polícia que tinha ocorrido um tiroteio, mas a polícia foi até o local e constatou que não foi disparado nenhum tiro no local e que houve confusão devido ao barulho do rompimento do cano. De acordo com a polícia, ninguém se feriu.