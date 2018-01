Vazamento de água inunda casas na zona oeste do Rio

Os moradores do bairro de Santíssimo, na zona oeste do Rio de Janeiro, foram surpreendidos na noite desta segunda-feira (22) por um grande vazamento de água na Estrada do Lameirão. A força da água formou um chafariz que provocou inundação nas casas vizinhas, na altura do número 488. Em janeiro do ano passado, o estouro de uma adutora havia alagado a mesma estrada, perto do número 800.

Em nota, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) informa que já iniciou manobra para retirar a tubulação de carga, contendo o vazamento, e iniciar o reparo. “Equipe de segurança patrimonial da companhia também irá ao local avaliar eventuais danos”, diz ainda a nota da Cedae.

O Corpo de Bombeiros enviou uma equipe com nove homens ao local do Quartel de Campo Grande, mais próximo da região. A corporação foi comunicada do episódio às 19h05. As equipes permanecem no local.

Até 20h05, não havia relato sobre vítimas.

Fonte: Agência Brasil