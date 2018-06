Vaticano reconhece termo LGBT em documento oficial pela 1ª vez

Essa é a primeira vez que o Vaticano usa o termo em um documento oficial

O Vaticano reconheceu e usou o termo LGBT em um documento oficial pela primeira vez na história. Um relatório examinando a relação da Igreja Católica com jovens considerou que “alguns jovens LGBT” têm procurado aproximação e se interessado pela igreja. As informações são do Independent.

O uso do termo representa uma mudança significativa no posicionamento do Vaticano em relação aos gays católicos, que eram previamente descritos como pessoas com inclinações homossexuais. Grancis DeBernardo, diretor executivo do News Ways Ministry, que luta pelos direitos dos católicos LGBTs, parabenizou a atitude, no entanto disse que o caminho para resolver as desigualdades ainda é longo.

Victor Garber

Ator de Titanic, Victor Garber, assume ser gay

Créditos: Getty Images

Fonte: Vírgula UOL