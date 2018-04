Vasco vence Botafogo por 3×2 com gol na prorrogação

Num jogo emocionante, com cinco gols e só decidido aos 48 minutos do segundo tempo, o Vasco da Gama venceu o Botafogo por 3×2 na primeira partida das duas que decidirão o Campeonato Carioca deste ano.

Pouco mais de 17 mil pessoas foram ao estádio Nilton Santos. Os gols do Vasco foram marcados por Yago Pikachu (2) e por Andrés Rios. No próximo domingo, dia 8, no Maracanã, Vasco e Botafogo farão o jogo final.

O regulamento do campeonato não prevê vantagem na decisão, nem o gol fora de casa como critério de desempate.

Com a vitória no primeiro jogo, o Vasco ficará com o título com um empate ou se voltar a vencer. Já o Botafogo precisa derrotar o rival por dois gols de diferença. Se vencer por um, leva a decisão para os pênaltis.

Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 3×1 e domingo os dois times voltam a se enfrentar para decidir o Campeonato de Minas Gerais.

Em Salvador, o Bahia venceu o Vitória por 2×1 na primeira partida da decisão.

Fonte: Agência Brasil