Vasco e Caixa assinam novo contrato

(Divulgação) Maria Vitória Vidal, Presidente Eurico Miranda e Luís Manoel Fernandes no ato da assinatura do contrato

Um dia após o vencimento do último contrato, Vasco e Caixa assinaram nesta quinta-feira, dia 13 de abril, novo compromisso de patrocínio válido até dezembro. O Vasco receberá por um período de oito meses até 12,5 milhões de reais. Anualizado o contrato é equivalente a 16,5 milhões de reais, mais bônus de até 1,5 milhão.

O Presidente Eurico Miranda esteve na sede da Caixa no Rio de Janeiro para assinar o novo compromisso. Também esteve presente o Presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Luís Manoel Fernandes. Pela Caixa, participou a Gerente de Marketing, Comunicação e Cultura da Filial Rio, Maria Vitória Vidal.