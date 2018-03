Vanderlei Luxemburgo tem dia de herói durante temporal

Leia maisVocê conhece a aparência real de Jesus Cristo?

A forte chuva de quarta em São Paulo paulista voltou a fazer estragos na capital paulista. No meio de toda esta confusão, uma jovem que não conseguia subir com o carro no meio da enxurrada em perdizes contou com a ajuda de ninguém menos que o técnico Vanderlei Luxemburgo.

“Preciso contar o que aconteceu hoje comigo! Estava subindo a rua Vanderlei, após cruzar a Sumaré em baixo de uma chuva torrencial. Todos os carros estavam derrapando e não conseguindo subir. Pra variar o meu também não subiu e ficou sambando no meio da rua travando todo o trânsito. Depois de alguns minutos e mto desespero da minha parte, o carro continuava sambando, sem sair do lugar. Um carro abriu a janela e o motorista falou: Vai acelerando beeem devagar q vc consegue. É óbvio que eu já estava fazendo isso, afinal são 6 anos de vida em perdizes, mas a boxta do carro não saia do lugar (pode levar em consideração o meu nervosismo de estar travando a rua inteira). Respondi para o gentil moço: eu não tô conseguindo, pelamor me ajuda!”, escreveu ela no Facebook.

Jovem e Vanderlei Luxemburgo























“Ele estacionou o carro e veio na minha janela. Vai, solta devagar, você consegue. Nada do carro subir. Por causa da chuva falei pra ele entrar no carro (pensem no meu desespero para fazer isso). Ele entrou. Quando olhei pro lado vi um rosto conhecido. Era simplesmente o Vanderlei Luxemburgo, todo molhado, dentro do meu carro, me ajudando a sair daquela situação ridícula! Precisei perguntar: você é o Luxemburgo? A resposta foi simples: eu mesmo! Óbvio que não consegui tirar o carro do lugar então mudamos de lugar pra ele dirigir o meu carro. Ele subiu a ladeira inteira e eu falei: e agora, como vocêc vai voltar pro teu carro? Ele na maior calma respondeu: fica tranquila, vou correndo! Pedi para fazer uma foto porque se eu contasse a história ninguém iria acreditar”, concluiu.

Será que ele conseguiria fazer o mesmo pelo seu time que está indo ladeira abaixo?

À noite respondendo emails

Créditos: Facebook CAFA/Guilherme Marques

Aprendendo a ler

Créditos: Facebook CAFA/Rodrigo Rosa Santos

Vamos ao supermercado

Créditos: Facebook CAFA/Arthur Junior

Na academia

Créditos: Facebook CAFA/Carlos Rudver

Momento relax com gatinhos

Créditos: Facebook CAFA/Eli Biasoli Junior

Sessão de terapia é necessário

Créditos: Facebook CAFA/TheeOneCam

No escritório

Créditos: Facebook CAFA/Guto Castelão

Na academia com os parças

Créditos: Facebook CAFA/Thiago Alves de Lima

Compras antes da festinha

Créditos: Facebook CAFA/Allan Luiz

Malhando para vencer aqueles Jedi

Créditos: Facebook CAFA/Daniel Goulart

Na aula de balé clássico

Créditos: Facebook CAFA/Arthur Junior

"Vamos ver se esse Superman é forte mesmo"

Créditos: Facebook CAFA/Caio Botter

Todos malhando

Créditos: Facebook CAFA/Patrick Alam Linhares

"Será que essa guitarra é boa?"

Créditos: Facebook CAFA/Sabrina Franzoni

Numa relax entre um exercício e outro

Créditos: Facebook CAFA/Renato Sheik

Hora do show

Créditos: Facebook CAFA/Matheus Candido

Fonte: Vírgula UOL