‘Vampira da vida real’, mulher tem rara alergia ao sol

Julie Rohrdanz é conhecida como ‘vampira da vida real’ porque tem uma rara alergia ao sol. Ela possui erupção polimorfa, que ocorre em pessoas sensíveis à luz. Quando sai à rua durante o dia e entra em contato com o sol, sua pele começa a ficar vermelha instantaneamente, além de arder, doer, coçar e até criar bolhas dependendo da duração da exposição.

Julie conta ao Metro UK que foi diagnosticada há quatro anos, quando era gerente de vendas e passava o dia todo nas ruas em um trabalho que exigia pegar muitas conduções de um local ao outro. “Minha pele queimava como se estivesse pegando fogo. Foi quando percebi que algo estava realmente muito errado”, diz ela.

“Como a minha mãe sofria de alergia ao sol, eu estava certa de que também poderia ter o mesmo tipo de alergia. Então, imediatamente visitei o meu dermatologista local que me diagnosticou com erupção polimórfica à luz”, conta Julie. “Quando a luz UVA penetra na derme, a camada mais grossa da pele, os raios UVB normalmente queimam as camadas superficiais da minha pele”.

Agora, Julie não sai à rua sem os seus acessórios de proteção. “Eu uso óculos de sol, roupas de mangas compridas, um chapéu e um lenço no meu rosto. Assim me permito sair de casa”, diz ela e finaliza: “Estou decidida a não perder a minha vida por causa desta doença”.

