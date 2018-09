‘Vamos gravar juntos’, diz Teló sobre Pain, vencedor do The Voice

Final do The Voice, em foto de Isabella Pinheiro

Léo Pain foi o campeão da sétima temporada do The Voice Brasil. Com o resultado, Michel Teló sagrou-se tetracampeão.

O vencedor, gaúcho, de 34 anos, conquistou 50,01% dos votos na final, quando interpretou Adoro Amar Você, de Daniel, e Outra Vez, de Roberto Carlos.

Ele leva prêmio de R$ 500 mil, um carro novo e um contrato para gravar. “Isso é só o começo. Saindo daqui vamos gravar uma moda juntos”, disse Teló.

Popstars do sertanejo – Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Simone e Simaria

Simone e Simaria

Créditos: Divulgação

Matheus e Kauan

Matheus e Kauan

Créditos: Divulgação

Maiara e Maraisa

Maiara e Maraisa

Créditos: Divulgação

Jorge e Mateus

Jorge e Mateus

Créditos: Divulgação

Paula Fernandes

Paula Fernandes

Créditos: Divulgação

Marcos e Belutti

Marcos e Belutti

Créditos: Divulgação/Fernando Hiro

Marília Mendonça

Marília Mendonça

Créditos: Divulgação

Michel Teló

Créditos: Divulgação

Matheus e Kauan

Matheus e Kauan

Créditos: Divulgação

Paula Mattos

Paula Mattos

Créditos: Divulgação

Luan Santana

Luan Santana

Créditos: Divulgação

Fernando & Sorocaba

Fernando & Sorocaba

Créditos: Divulgação

Henrique e Diego

Henrique e Diego

Créditos: Divulgação

Jads & Jadson

Jads & Jadson

Créditos: Fernando Hiro/Divulgação

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima

Créditos: Divulgação

Victor e Leo

Victor e Leo

Créditos: Divulgação

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano

Créditos: Divulgação

Bruna Viola

Bruna Viola

Créditos: Divulgação

César Menotti & Fabiano

César Menotti & Fabiano

Créditos: Divulgação/Marcos Hermes

João Neto e Frederico

João Neto e Frederico

Créditos: Divulgação

Luan Santana

Créditos: Divulgação

Victor e Leo

Victor e Leo

Créditos: Divulgação

Victor e Leo

Victor e Leo

Créditos: Divulgação

Henrique e Juliano

Henrique e Juliano

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Lucas Lucco

Lucas Lucco

Créditos: Divulgação

Jads & Jadson

Jads & Jadson

Créditos: Divulgação

Bruno e Barretto

Bruno e Barretto

Créditos: Divulgação

Marcos e Belutti

Marcos e Belutti

Créditos: Divulgação/Fernando Hiro

Marcos e Belutti

Marcos e Belutti

Créditos: Divulgação/Fernando Hiro

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima

Créditos: Divulgação

Matheus e Kauan

Matheus e Kauan

Créditos: Divulgação

Fernando & Sorocaba

Fernando & Sorocaba

Créditos: Divulgação

Fernando & Sorocaba

Fernando & Sorocaba

Créditos: Divulgação

Paula Fernandes

Paula Fernandes

Créditos: Ale de Souza/Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL