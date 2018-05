Leia maisCriticada por namorar rapaz 15 anos mais novo, Valesca se irrita …Valesca Popozuda e novo namorado estão morando juntos

Parece que o namoro da Valesca Popozuda terminou 🙁

O empresário Patrick Silva deletou as fotos dela com a cantora do Instagram e uma fonte confirmou ao Jornal Extra que o relacionamento dos dois chegou mesmo ao fim. Os dois estavam juntos desde outubro do ano passado.

Só esperamos que os dois fiquem bem, né?



Fonte: Vírgula UOL