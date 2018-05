Valesca Popozuda nega fim de namoro

Leia maisValesca Popozuda e novo namorado estão morando juntosValesca Popozuda termina relacionamento

Na última quarta, 02, nós anunciamos o fim do namoro de Valesca Popozuda com Patrick Silva. Mas a cantora desmentiu a informação.

O motivo que fez a notícia, que depois foi confirmada erroneamente por uma fonte ao Extra, foi o fato de o empresário ter deletado da sua conta no Instagram as fotos com a namorada. Mas ao esclarecer o mal entendido, ela explicou que ele fez isso por um pedido da própria cantora, que quer mais privacidade no relacionamento. Ela afirmou ao Extra que os dois estão “super bem”.

Fonte: Vírgula UOL