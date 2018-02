Valesca Popozuda e novo namorado estão morando juntos

(Foto: reprodução/Instagram)

Leia maisCriticada por namorar rapaz 15 anos mais novo, Valesca se irrita …Valesca perde 8 quilos para o Carnaval e revela que já beijou fã: …

Após ser duramente criticada por internautas por estar namorando um homem 15 anos mais novo, a cantora Valesca Popozuda, de 39, e seu novo namorado, o empresário de funk Patrick Silva, 24, já estão morando juntos.

O novo lar dos pombinhos fica no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro, e possui uma piscina. Pelo Instagram, Patrick tem postado algumas fotos da casa.

Valesca deixou o seu apartamento na Barra no ano passado, onde vivia com o filho Pablo e seu ex-marido e empresário Pardal, que continua morando no imóvel.

Confira a casa de Valesca e Patrick:

Nova casa de Valesca Popozuda e Patrick Silva

1 de 4

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Nova casa de Valesca Popozuda e Patrick Silva

Créditos: reprodução/Instagram

Nova casa de Valesca Popozuda e Patrick Silva

Créditos: reprodução/Instagram

Nova casa de Valesca Popozuda e Patrick Silva

Créditos: reprodução/Instagram

Nova casa de Valesca Popozuda e Patrick Silva

Créditos: reprodução/Instagram

Mais galerias

Famosos

Ferrari de Kylie Jenner

Famosos

Marcus Majella curte Trancoso ao lado do namorado

Famosos

Celebridades inimigas

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL