Vai ter um app de relacionamento só para fãs de Kanye West. Sim.

Você não leu errado. Um perfil no Instagram afirmou estar construindo uma plataforma de namoro exclusiva pra fãs do Kanye West. O Yeezy. Dating é para os fãs do rapper que ainda não encontraram suas respectivas Kims Kardashian. Se for o seu caso, você pode participar do grupo de Telegram do site e cadastrar seu e-mail para ser um dos primeiros usuários da plataforma. A não ser que você seja swifter. Todos os fãs de Taylor Swift estão banidos.



Yeezy.Dating – Coming This March Get early access now #Kanye #kimkardashian #yeezy #kanyewest #dating

Uma publicação compartilhada por Yeezy Dating (@yeezydating) em 8 de Mar, 2018 às 6:01 PST

Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em ensaio

1 de 6

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em fotos

Kanye West usou casa para se recuperar

Créditos: Instagram/Reprodução

Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em fotos

Créditos: Instagram/Reprodução

Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em fotos

Créditos: Instagram/Reprodução

Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em fotos

Créditos: Instagram/Reprodução

Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em fotos

Créditos: Instagram/Reprodução

Kim Kardashian e Kanye West aparecem em versão intimista em fotos

Créditos: Instagram/Reprodução

Mais galerias

Famosos

Tatuagens feitas por fãs para Nego do Borel

Famosos

Léo Rosa

Famosos

Fernanda Souza e Thiaguinho são abençoados por Padre Fábio de Melo

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL