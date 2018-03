“Vai que é tua, lixo humano!”: 15 vezes que Anitta foi maravilhosa no Twitter

Leia maisAnitta é eleita rainha das redes sociais em premiação nos EUADe Anitta a Fátima Bernardes: 10 mulheres brasileiras e …

Anitta é um sucesso e tudo o que ela fala vira notícia. Porém, o que muita gente não sabe é que a diva do funk sempre foi maravilhosa em suas postagens no Twitter, muito antes de ser famosa!

Anitta é gente como a gente e sempre usou o Twitter para mandar indireta, reclamar do transporte público, manda a real, falar com os fãs, enfim..para ser maravilhosa, né?

Pensando nisso, decidimos separar 15 vezes que Anitta lacrou no Twitter:

15 vezes que Anitta foi maravilhosa no Twitter

1 de 17

Ela sempre foi sincerona!

Créditos: Reprodução/Twitter

Quando é fã, é bem gente como a gente!

Aqui foi o da em que ela conheceu a Rihanna!

Créditos: Reprodução/Twitter

Sabe como responder os machistas de plantão!

Créditos: Reprodução/Twitter

Na verdade, tem resposta pra tudo!

Créditos: Reprodução/Twitter

Pra tudo mesmo!

Créditos: Reprodução/Twitter

Já falamos que ela é ótima nas respostas aos fãs?

Créditos: Reprodução/Twitter

É verdadeira!

Uma fã quis saber a cor de calcinha que ela usou no Ano Novo, porque fez um super sucesso no ano anterior! E ela foi sincera…

Créditos: Reprodução/Twitter

Mas faz questão de mostrar que a vida não é fácil!

Créditos: Reprodução/Twitter

Também já fez aquele corte de cabelo que deu muito errado!

Créditos: Reprodução/Twitter

Defende seus ideais e faz textão!

Aqui, Anitta está se posicionando contra o projeto de lei que queria criminalizar o funk

Créditos: Reprodução/Twitter

Já teve problemas com o transporte público

Créditos: Reprodução/Twitter

Exagera nos lanches!

Créditos: Reprodução/Twitter

Ama comer besteira!

Créditos: Reprodução/Twitter

Tem problemas para colocar tudo o que quer na mala de viagem!

Créditos: Reprodução/Twitter

Rainha das indiretas

Créditos: Reprodução/Twitter

Manda recados certeiros!

Créditos: Reprodução/Twitter

Fonte: Vírgula UOL