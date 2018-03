Vai morrer muita gente no final de Game of Thrones, afirma vice-presidente da HBO

Reprodução Game of Thrones

Francesca Orsi, vice-presidente da HBO, resolveu falar sobre a última temporada de Game of Thrones, que estreia só em 2019. E, segundo ela, os fãs já podem ir preparando os corações para mortes e mais mortes.

“Foi um momento muito marcante em nossas vidas e carreiras. Ninguém do elenco tinha recebido o roteiro antes, e, um a um, todos começaram a sucumbir às suas mortes. Nas últimas palavras do último roteiro, lágrimas escorriam. Então vieram aplausos que duraram por 15 minutos”, contou.

E aí? Quem já está preparado?

Fonte: Vírgula UOL