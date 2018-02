Vai, Malandra! Anitta vai palestrar na Universidade de Harvard

Divulgação Anitta

Anitta não para, pessoal! Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a cantora vai palestrar na Universidade de Harvard em breve.

A nossa “Anira” vai participar da quarta edição da Brazil Conference, que este ano vai falar sobre iniciativas que estejam acontecendo para ajudar na mudança do País.Anitta não para, pessoal! Segundo a coluna de Leo Dias, do jornal O Dia, Anitta vai fazer uma palestra na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

A conferência é organizada em parceria com as universidades de Harvard e MIT (Massachusetts Institute of Technology) e visa “promover o encontro com líderes e representantes da diversidade do Brasil, com a missão de encontrar soluções inovadoras para o futuro do nosso país”.

Já palestraram no evento Sérgio Moro, Dilma Roussef e Wagner Moura. A Brazil Conference acontece em Boston, nos dias 6 e 7 e abril.

