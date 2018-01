Vagina artificial feita com tecido de porco pode ajudar mulheres, diz cirurgião

Keptelenseg Pesquisa pode levar até cinco anos

Uma vagina artificial feita com partes do intestino de um porco. A ideia parece surreal, mas está sendo desenvolvida pelo cirurgião Alexander Seifalian, o criador da primeira traqueia sintética usada em uma cirurgia para transplante. Professor da NanoRegMed em Londres, Seifalian contou ao Daily Mail que a vagina artificial será elaborada a partir de uma combinação de células-tronco do paciente e tecido do intestino de porco.

A descoberta pode ajudar mulheres com problemas vaginais, tais como casos em que a mulher tem a vagina fechada ou não completamente desenvolvida. O tratamento também pode ser útil em casos de câncer vaginal e lesões. Seifalian afirmou que o tratamento está em fase de testes e que pode levar até cinco anos para ser usado em pacientes.

Passo a passo para criar um clone de vagina

