Vacina contra gripe previne ataque cardíaco e derrame, diz estudo

Reprodução Infecções respiratórias aumentam riscos em até seis vezes

Pessoas que enfrentam gripe ou pneumonia têm mais chances de sofrerem ataques cardíacos ou derrames logo após o problema. A descoberta é de um estudo feito no Reino Unido, pela Escola de Higiene e Medicina Tropical. Pesquisadores avaliaram mais de 1,2 mil adultos que tiveram o primeiro caso de parada cardíaca e mais de 760 deles tiveram o problema no coração após infecção respiratória viral ou bacteriana, entre 2004 e 2014. Esse grupo se mostrou seis vezes mais propenso a ter um ataque cardíaco em até três dias após a gripe ou pneumonia.

Os pesquisadores também descobriram que enquanto o risco de ataque cardíaco aumenta na semana seguinte à infecção, as chances de derrame são maiores durante um mês após problemas respiratórios. Pneumonia e gripe tiveram o impacto mais grave sobre riscos de derrame e parada cardíaca. A vacinação, então, seria uma forma de reduzir esses problemas, segundo a pesquisa.

Mitos e verdades sobre a vacina contra febre amarela

Tomar vacina pelo menos 10 dias antes de viajar

Verdade. Segundo indicações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a vacina pode demorar de 10 dias a seis semanas para efetivar a imunização. O prazo é avaliado rigorosamente para alguns países onde a vacina é exigida.

Efeito da vacina dura 10 anos

Mito. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma dose completa da vacina contra febre amarela é suficiente para toda vida. Isso significa que quem tomou a dose completa da imunização, não precisa “reforçar”

Crianças não devem tomar a vacina contra febre amarela

Segundo informações do Ministério da Saúde, crianças a partir de nove meses podem ser imunizadas sem risco. Em lugares de alto risco, bebês podem ser vacinados a partir dos seis meses

Grávidas não podem tomar a vacina

O Ministério da Saúde não indica a imunização para gestantes e mães que estejam amamentando, no entanto, caso a mulher esteja em local de alto risco, o caso deve ser reavaliado

O vírus pode ser transmitido pelo leite

Verdade. Existe a possibilidade de o vírus ser transmitido durante a amamentação. O Ministério da Saúde recomenda pausa na alimentação do bebê com o leite materno, caso a mãe tenha que ser imunizada. O leite pode ser retirado dos seios antes da vacinação e congelado por até 15 dias

A vacina deixa a pessoa doente

A imunização pode causar efeitos adversos. Entre os mais comuns, estão dor de cabeça, dor no corpo, febre, pressão baixa, alergias na pele e alterações no sistema respiratório

Quem tomar a vacina não pode engravidar

A imunização não interfere na capacidade da mulher de engravidar, porém órgãos de saúde recomendam uma espera de 30 dias após a dose

Pessoas com doença grave não podem ser imunizadas

Verdade. Portadores de doença autoimune, que portam HIV e estão em tratamento de quimioterapia estão na lista de risco do Ministério da Saúde, e não são aconselhadas a tomarem a vacina contra febre amarela

Alérgicos a ovo não podem tomar a vacina contra febre amarela

Verdade. A vacina não é indicada a pessoas com alergia grave ao ovo

Propolis e vitamina D protegem contra febre amarela

Mito. A informação é falsa, segundo o Ministério da Saúde. A recomendação da Anvisa é o uso de roupas de manga longa e repelente, além da instalação de redes de proteção em janelas e portas, e eliminação de qualquer foco de mosquito

Vacina fracionada não funciona

Mito. A dose fracionada da vacina contra febre amarela, segundo o Ministério da Saúde, tem a mesma eficácia que a dose única padrão. A proteção tem duração de oito anos. A OMS indica o uso da vacina fracionada quando há risco de surto de febre amarela em áreas urbanas

Idosos podem ser vacinados

A recomendação é para que pessoas acima de 60 anos tenham os casos avaliados individualmente, para determinar se a imunização é segura

Dose fracionada para viagens ao exterior

Segundo a Anvisa, a exigência internacional é pela dose padrão da vacina, portanto a imunização fracionada não é suficiente para emitir o certificado internacional de vacinação contra febre amarela.

A vacina é a única forma de evitar a doença

Verdade. A vacinação é a única forma eficaz de prevenir a febre amarela

Tomar dose da vacina protege mais

Mito. Segundo dados do Ministério da Saúde, pessoas que tomaram a dose completa da vacina contra febre amarela, não ficam mais protegidas se vacinadas novamente. O órgão não aconselha a pratica, mesmo durante surtos

Fonte: Vírgula UOL