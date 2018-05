Vacina contra câncer no cérebro pode prolongar vida de pacientes

Vacina pode prolongar sobrevida para anos

Uma vacina potencial contra câncer no cérebro pode prolongar a vida de pacientes por anos, segundo estudo. O novo tratamento ainda está em fase de teste, mas os resultados já são animadores, chegando a proporcionar mais de sete anos de sobrevida aos pacientes que passaram pelo tratamento. As informações são do Independent.

Leia maisAna Furtado revela que tirou tumor após descobrir câncer de …Nara Almeida: modelo morre aos 24 depois de um ano lutando contra …

O procedimento envolve a extração de células dendríticas do sangue do paciente, a mistura delas com marcas do tumor e reaplicação das células no organismo. As células dendríticas são essenciais para o funcionamento do sistema imunológico. O glioblastoma é um dos tipos de câncer no cérebro mais agressivos. Pacientes são normalmente tratados com cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Geralmente, após o tratamentos convencional, a sobrevida é de um ano e meio.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Alerta contra o câncer de pele

Bethany Gambardella-Greenway, 39 anos, é mãe de duas filhas e está em uma missão de alertar pessoas para a realidade do câncer de pele e tem documentado com uma foto por dia sua batalha contra um melanoma na pele

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Letícia Franco, 36 anos, médica oftalmologista de Cuiabá

Cores da urina e o que elas indicam sobre sua saúde

Quanto de açúcar essas 11 guloseimas têm?

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Letícia Franco, 36 anos, médica oftalmologista de Cuiabá

Cores da urina e o que elas indicam sobre sua saúde

Quanto de açúcar essas 11 guloseimas têm?

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1242273’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL