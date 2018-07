Uruguai joga sem Cavani contra a França

Cavani está fora do jogo do Uruguai contra a França, que abre a fase de quartas de final da Copa do Mundo na Rússia. A partida está prevista para começar daqui a pouco, às 11h, no Estádio de Nizhny Novgorod, e o nome do jogador uruguaio não aparece na escalação oficial divulgada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).

O artilheiro da Celeste Olímpica, autor dos dois gols diante de Portugal, não joga hoje devido a uma lesão na panturrilha da perna esquerda. A ausência de Cavani deixa a seleção uruguaia sem o seu melhor jogador na Copa até agora.

As seleções do Uruguai e da França venceram suas partidas de oitavas de final. A equipe uruguaia mandou para a casa a seleção de Portugal, com uma vitória de 2 a 1. Os franceses derrotaram os argentinos por 4 a 3.

O treinador Didier Deschamps escalou a França com os seus principais atacantes, o trio formado por Griezmann, Mbappé e Giroud.

O Uruguai joga com: Muslera, Martin Cáceres, Giménez, Godín e Diego Laxalt; Lucas Torreira, Matías Vecino, Nández e Bentancur; Cristian Stuani e Luis Suárez.

A França está escalada com: Lloris, Pavard, Varane, Samuel Umtiti e Lucas Hernández; Kanté, Pogba e Tolisso; Griezmann, Mbappé e Giroud.

A partida será arbitrada pelo argentino Néstor Pistana, tendo como auxiliares os compatriotas Hernan Maidanae Juan Pablo Belatti.

