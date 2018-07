Urso toma banho em piscina aquecida na Califórnia

Um urso com um gosto por margaritas causou um rebuliço em uma comunidade do sul da Califórnia, quando deu um mergulho em uma piscina aquecida borbulhante.

Mark Hough disse que estava descansando em seu quintal de Altadena na tarde de sexta-feira com sua esposa e algumas margaritas quando ouviu farfalhar, e então viu o urso escalando uma cerca no quintal.

Eles recuaram, deixando as margaritas para trás. Hough depois se aventurou a descobrir o urso descansando na piscina. Depois que Hough filmou um vídeo, ele disse que o urso emergiu da água, caminhou até sua margarita, derrubou-a e lambeu-a.

Depois, Hough viu o urso tirar uma soneca em um carvalho antes que ele desaparecesse na rua.

O departamento do xerife do condado de Los Angeles disse que recebeu seis chamadas de avistamento de urso naquele dia, mas não conseguiu encontrá-lo.

Fonte: Vírgula UOL