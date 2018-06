Urso ‘loiro’ dado como extinto é encontrado

Urso loiro encontrado

Um animal raro que se acreditava extinto há 60 anos foi visto vagando por uma cadeia montanhosa na Rússia por turistas atordoados.

O urso Sailugem, que tem coloração loira clara não era visto desde meados do século passado, com alguns especialistas até sugerindo que era uma criatura mítica.

Mas essas novas imagens notáveis ​​parecem provar que o animal de cor loira está vivo e prosperando nas montanhas de Altai.

Foi encontrado em uma área remota, perto de um ponto onde as fronteiras da Rússia, Mongólia, China e Cazaquistão se encontram em um cruzamento.

Turistas fotografaram o urso enquanto viajavam para observar aves de rapina raras e ovelhas da montanha.

Por alguns anos, os cientistas acreditavam que havia evidências da existência do predador, mas não o suficiente para provar em um jornal científico.

Em 2015, os relatórios disseram que os especialistas encontraram cavernas e pegadas, sugerindo que o urso estava prosperando muitas décadas depois de ter sido praticamente declarado extinto.

No ano seguinte, imagens e vídeos mostraram um filhote – mas de cor escura.

Fonte: Vírgula UOL