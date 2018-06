Urso é visto tocando vuvuzela nas ruas de Moscou

(Foto: reprodução/vídeo)

Essa é uma cena que só poderia acontecer na Rússia mesmo, país-sede da Copa do Mundo 2018. Um urso de cativeiro foi visto passeando tranquilamente no banco de trás de um jipe pelas ruas de Moscou e acredite se quiser, tocando uma vuvuzela.

O momento foi parar na internet, claro, onde houve uma enorme e negativa repercussão. “Se as pessoas acham isso engraçado, significa que o mundo está andando para trás rapidamente”, escreveu um usuário no Twitter. Outro disse: “Quebra o meu coração ver algo assim. A quantidade de abuso que o urso deve ter sofrido me entristece. Isso é chamado de crueldade animal”.

Segundo o Metro, a cena ocorreu logo após o jogo da Rússia contra a Arábia Saudita, onde o time da casa venceu por 5 a 0.

Confira:

Urso pardo participa de cerimônia de casamento na Rússia:

Urso pardo participa de cerimônia de casamento na Rússia

Esse é Stepan, o urso pardo que realizou o sonho de casamento de Denis e Nelya, um casal de Moscou

Créditos: Olga Barantseva

Fonte: Vírgula UOL