Unidades especiais da PM prosseguem com ação na Cidade de Deus

A Polícia Militar continua hoje (4) a operação na Cidade de Deus para prender suspeitos de matar o capitão da PM Stefan Cruz Contreiras ontem em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Participam da ação homens dos batalhões de Choque, de Ações com Cães (BAC) e de Operações Especiais (Bope).

As ações para identificar e prender os suspeitos começaram ontem, quando intensos tiroteios entre policiais e criminosos da região deixaram pelo menos quatro mortos. Segundo a Polícia Militar, as vítimas eram suspeitos que estavam em confronto com a polícia. Quatro pessoas também foram presas na operação.

Não há informação sobre confrontos ou feridos hoje. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, as escolas da região estão funcionando parcialmente. A maioria das unidades está em conselho de classe, atividade que já estava prevista em seus calendários.

