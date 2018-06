Uma mão vai na cabeça! Famosas apostam em nova moda para selfies

Uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça, o movimento… Não, as famosas não estão dançando o sucesso inesquecível dos Braga Boys nos anos 2000. Mas, elas inventaram uma nova moda para selfies: mãos ao alto.

A onda de duck face e pé na pia passou. Agora, blogueiras, influencers e atrizes apostam na pose da ‘enxaqueca’, como definiu o site inglês Daily Mail. Chateadas, cansadas, dor de cabeça, preocupadas com os boletos (duvidamos dessa)? Não sabemos o que elas pensam na hora do clique, mas que está bombando, isso está.

Beyoncé, Jennifer Lopez, Juliana Paes, Camila Coutinho, Kendall Jenner já mostraram suas variações da moda. Confira na galeria:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Kylie Jenner

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Juliana Paes

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Beyoncé

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Camila Coelho

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Camila Coelho

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Mariah Carey

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Gigi Hadid

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Giovanna Ewbank

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Rita Ora

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Nicole Scherzinger

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Kendall Jenner

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Thaila Ayala

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Thaila Ayala

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Ashley Grahan

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Camila Coutinho

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Camila Coutinho

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Camila Coutinho

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Kylie Jenner

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Jennifer Lopez

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Juliana Paes

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Beyoncé

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Camila Coelho

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Camila Coelho

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Mariah Carey

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Gigi Hadid

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Giovanna Ewbank

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Rita Ora

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Nicole Scherzinger

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Kendall Jenner

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Thaila Ayala

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Thaila Ayala

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Ashley Grahan

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Camila Coutinho

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Camila Coutinho

Créditos: Reprodução / Instagram

Uma mão vai na cabeça: nova moda das selfies

Camila Coutinho

Créditos: Reprodução / Instagram

Mais galerias

Delineador branco é tendência de make

Brasileira combate bulimia no Instagram

Campanha ‘Alien Nation’, da Moschino

Mais galerias

Delineador branco é tendência de make

Brasileira combate bulimia no Instagram

Campanha ‘Alien Nation’, da Moschino

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1284945’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL