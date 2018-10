Um Olhar sobre o Mundo discute reações às eleições brasileiras

O jornalista Moisés Rabinovici examinará no Um Olhar sobre o Mundo de hoje (8) as reações, nos mais importantes países do mundo, aos resultados do primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil.

Nesta edição especial do programa, o jornalista recebe no estúdio a professora Regiane Nitsch Bressan, especialista em América Latina pela USP, mestre pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e bacharel em Relações Internacionais pelas Faculdades Rio Branco. Um olhar sobre o Mundo vai ao ar pela TV Brasil na segunda-feira, às 21h45.

Com a professora, Rabinovici discute a situação política dos países vizinhos e os possíveis desdobramentos diplomáticos das eleições no Brasil nas relações com a Argentina, a Venezuela e o México, que elegeu o novo presidente Andrés Lópes Obrador, que assume a presidência em janeiro.

Sobre o programa

Com 40 anos de experiência, 16 dos quais vividos como correspondente internacional em vários países, o jornalista Moisés Rabinovici é o apresentador do programa Um Olhar sobre o Mundo, transmitido semanalmente às segundas-feiras pela TV Brasil.

Antes de comandar esta atração, Rabinovici trabalhou na imprensa escrita e em emissoras de rádio. Para entrevistar seus convidados e tratar de inúmeros temas que são notícia, usa o conhecimento reunido em grandes coberturas internacionais, inclusive como repórter de guerra e analista de política.

Fonte: Agência Brasil