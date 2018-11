Um olhar sobre o mundo debate vídeo criado por inteligência artificial

A promessa inicial da internet era democratizar e agilizar a transmissão do conhecimento no mundo. No entanto, cada vez mais, ela mostra também sua capacidade de se transformar em um veículo da desinformação. Em Um olhar sobre o mundo desta segunda-feira, dia 5, Moisés Rabinovici entrevista o editor do portal de segurança da informação Cybersecurity, Paulo Brito, que analisa os desenvolvimentos mais recentes nas campanhas de manipulação da opinião pública que tomaram conta do mundo online. Um olhar sobre o mundo vai ao ar às 21h45, na TV Brasil.

O maior reforço no arsenal da desinformação virtual é o deepfake, vídeo falso criado com a ajuda de inteligência artificial, quase indistinguível de vídeos reais. Conforme explica Brito, esse tipo de programa captura uma imagem e gera outra simulando todos os movimentos da cabeça e dos lábios. Dessa forma, é possível criar um vídeo no qual o presidente americano Donald Trump, por exemplo, pode fazer qualquer tipo de pronunciamento oficial, inclusive uma declaração de guerra.

Brito lembra que o deepfake representa dois perigos. “É muito difícil afirmar que o vídeo deepfake não é verdadeiro. Ao mesmo tempo vai ser muito fácil afirmar que nenhum vídeo é verdadeiro”, afirma. Essa ambiguidade abriria caminho para que políticos rebatam acusações mesmo quando há evidência em vídeo.

Além do deepfake, Rabinovici e Brito também discutem a zona oculta da dark web e os episódios de vazamentos de dados pessoais que têm se tornado mais comuns.

Sobre o programa

Com 40 anos de experiência, 16 dos quais vividos como correspondente internacional em vários países, o jornalista Moisés Rabinovici é o apresentador do programa Um olhar sobre o Mundo, transmitido semanalmente às segundas-feiras pela TV Brasil.

Antes de comandar esta atração da TV Brasil, Rabinovici trabalhou na imprensa escrita e em emissoras de rádio. Para entrevistar seus convidados e tratar de inúmeros temas que são notícia, usa o conhecimento reunido em grandes coberturas internacionais, inclusive como repórter de guerra e analista de política.

Rabinovici, que em suas andanças pelo mundo já entrevistou grandes líderes e personalidades de vários países, recebe toda segunda-feira, nos estúdios da TV Brasil, em São Paulo, especialistas, estudiosos e jornalistas para debater os principais acontecimentos do momento.

Serviço: Um olhar sobre o mundo – segunda-feira, dia 5, às 21h45, na TV Brasil

Fonte: Agência Brasil