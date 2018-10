Um Olhar sobre o Mundo aborda Thomas More, o político santo

O jornalista Moisés Rabinovici entrevista no programa Um Olhar sobre o Mundo desta próxima segunda-feira (1°) o professor de filosofia Antônio Valverde, para falar sobre a vida de Thomas More, o santo dos políticos. Nascido em Chelsea, ao sul de Londres, doutor em direito, conselheiro do rei Henrique VIII e autor de Utopia, entre outros livros, More foi canonizado pelo Papa Pio XI. Um olhar sobre o mundo vai ao ar pela TV Brasil, nas segundas-feiras, às 21h45.

Thomas More, um erudito estudioso do catolicismo, em sua principal obra, Utopia, critica a situação social da Inglaterra no século XVI em sua primeira parte e na segunda relata a existência de uma ilha imaginária, onde tudo seria perfeito. O livro de More, segundo o professor Valverde, inaugura um gênero literário onde se projeta o futuro das sociedades.

More, um católico fervoroso, rompeu com o rei Henrique VIII porque este queria se separar de sua mulher, Catarina de Aragão, e casar-se com outra mulher, Ana Bolena. Impedido de fazê-lo pelo papa, o rei rompeu com Roma e declarou-se chefe da nova igreja na Inglaterra, a anglicana, para poder viver seu novo amor. More resolveu, então, afastar-se do rei e acabou decapitado.

A história da vida de Thomas More, recheada de momentos dramáticos e sua transformação em santo, além da importância de sua obra para a filosofia, são os destaques da entrevista de Rabinovici com o professor de filosofia e ética da PUC de São Paulo.

Sobre o programa

Com 40 anos de experiência, 16 dos quais vividos como correspondente internacional em vários países, o jornalista Moisés Rabinovici é o apresentador do programa Um Olhar sobre o Mundo, transmitido semanalmente às segundas-feiras pela TV Brasil.

Antes de comandar esta atração, Rabinovici trabalhou na imprensa escrita e em emissoras de rádio. Para entrevistar seus convidados e tratar dos temas que são notícia, usa conhecimento reunido em coberturas internacionais, inclusive como repórter de guerra e analista de política.

Fonte: Agência Brasil