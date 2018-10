Um Olhar sobre o Mundo aborda a expansão da China

Com imensos recursos financeiros à sua disposição para investir na América Latina, a China protagoniza uma grande expansão comercial nessa região e em quase todo o mundo. Em Um Olhar sobre o Mundo desta semana, Moisés Rabinovici recebe Alexandre Uehara, que é doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo (USP), coordenador acadêmico do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) além de pesquisador visitante nas universidades Keio e Sophia, no Japão, para conversar sobre a atual fase da diplomacia chinesa, que pretende ocupar cada vez mais o espaço dos norte-americanos. O Um Olhar sobre o Mundo vai ao ar pela TV Brasil às 21h45 desta segunda-feira (15).

Ao analisar essa ofensiva chinesa no mundo, o professor destaca que, ao contrário do que ocorreu nos anos 1980, quando os Estados Unidos conseguiram conter a influência da União Soviética, atualmente, com a China, isso não aconteceu, e essa nova situação está causando um grande desconforto para os norte-americanos. “A China já está no mundo”, aponta Uehara.

Essa expansão da China, inclusive no Brasil, segundo o professor, é resultado não só do crescimento do PIB chinês, mas de uma política pensada pelos líderes chineses, que desejam que seu país seja cada vez mais atuante em todas as partes do mundo. “Não vejo que a China queira ser, como os Estados Unidos, o policial do mundo. Mas querem ter uma posição importante no planeta”, argumenta Uehara. Ele diz que a China busca o reconhecimento internacional e uma influência cultural em todas os países. “A China, atualmente, está entre as principais parceiras comerciais das 20 maiores economias do mundo”, exemplifica o professor.

Com relação ao Brasil, Uhera diz que nosso país ainda está no estágio de aprendizado e que a China tem sido ousada em seus investimentos na América do Sul. Diferentemente de outras potências, registra o professor, ela parece não temer riscos em relação ao futuro político dos países sul-americanos.

Sobre o programa

Com 40 anos de experiência, 16 dos quais vividos como correspondente internacional em vários países, o jornalista Moisés Rabinovici é o apresentador do programa Um Olhar sobre o Mundo, transmitido semanalmente às segundas-feiras pela TV Brasil.

Antes de comandar esta atração da TV Brasil, Rabinovici trabalhou na imprensa escrita e em emissoras de rádio. Para entrevistar seus convidados e tratar de inúmeros temas que são notícia, usa o conhecimento reunido em grandes coberturas internacionais, inclusive como repórter de guerra e analista de política.

Rabinovici, que em suas andanças pelo mundo já entrevistou grandes líderes e personalidades de vários países, recebe toda segunda-feira, nos estúdios da TV Brasil em São Paulo, especialistas, estudiosos e jornalistas para debater os principais acontecimentos do momento.

Serviço

Um Olhar sobre o Mundo – segunda-feira, dia 15, às 21h45, na TV Brasil

Fonte: Agência Brasil