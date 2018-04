Um mês depois da execução de Marielle Franco, continuamos sem respostas

Na noite do dia 14 do mês passado, Marielle Franco, negra, periférica, bissexual, foi executada.

A vereadora voltava para casa em carro dirigido por Anderson Pedro Gomes. Quando eles passavam pela rua Joaquim Palhares, no bairro Estácio, Rio de Janeiro, um veículo emparelhou com o deles e homens armados dispararam 13 tíros de pistola 9mm. Quatro deles atingiram a cabeça de Marielle. Anderson também foi assassinado.

Um mês depois da execução, não há a certeza de quem sejam os responsáveis. A principal hipótese com que a Polícia Civil trabalha é de que a morte de Marielle tenha sido encomendada por milícias. Em 2008, ela liderou, ao lado de Marcelo Freixo, na CPI das Milícias. No último dia 8, Carlos Alexandre Pereira Maria, conhecido como Alexandre Cabeça, foi morto a tiros. Ele era colaborador de Marcello Siciliano, vereador pelo PHS e suspeito de envolvimento com a milícia carioca. Dois dias depois, foi a vez de Anderson Claudio da Silva, subtenente reformado da PM e também envolvido com milicianos. A hipótese dos investigadores é de que as duas mortes tenham sido por queima de arquivo.

Enquanto isso, a sociedade civil continua cobrando respostas.

A Anistia Internacional Brasileira levou a pergunta “Quem matou Marielle?” para os ônibus fluminenses:

Desde ontem, vários ônibus do Rio de Janeiro circulam pela cidade a pergunta que estamos ecoando: quem matou e quem mandou matar #MarielleFranco? Assine e RT para pressionar > https://t.co/BaP4cUgMjt@JusticaGovBR @SegurancaRJ@PCERJ@MP_RJ

@PFDC_MPFTweet pic.twitter.com/SyOoGyDLDi

— Anistia Internacional (@anistiabrasil) 14 de abril de 2018

Políticos do PSOL, partido de Marielle, se manifestaram no Twitter

Marielle perguntou, nós também vamos perguntar: Quantos mais têm que morrer pra essa guerra acabar? #MarielleFranco

— Luciana Genro (@lucianagenro) 14 de abril de 2018

Mari, o dia de hoje é de dor e saudade, mas ele amanheceu mais colorido por você. #MarielleFranco

— Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) 14 de abril de 2018

E outros nomes também se levantaram para deixar claro a execução não será esquecida.

Resta-nos continuar perguntando: quem matou #MarielleFranco?

Quem?

Quem?

Quem?

Não podemos deixar que varram para debaixo do tapete da vergonha.

Quem matou #MarielleFranco?

Quem?

Quem?

Quem?

— Ricardo Gondim (@gondimricardo) 9 de abril de 2018

Um mês e nada. Quem mandou? Por quê? Como? Em favor de quais interesses? #MarielleVive #MarielleFranco #MariellePresente pic.twitter.com/XMVsAXpyJ4

— acácio augusto (@acacio1871) 14 de abril de 2018

O mundo inteiro quer saber: quem matou #MarielleFranco? #MariellePresente pic.twitter.com/OhuCHQXGTf

— Lola Aronovich (@lolaescreva) 14 de abril de 2018

Então, damos seguimento às perguntas:

Quem matou Marielle?

Quem mandou matar Marielle?

