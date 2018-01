Um mês após se separar, Aline Gotschalg assume novo namorado; conheça o empresário

Reprodução/Instagram Aline e o namorado, Geraldinho Souto

Aline Gotschalg se separou há um mês de Fernando Medeiros, com quem começou a se relacionar no BBB 15 e tem um filho, o pequeno Lucca, de um ano e meio. A ex-BBB assumiu um novo namorado durante o Réveillon.

Reprodução/Instagram Geraldinho Souto

Aline está namorando o empresário carioca Geraldinho Souto, com quem passou o réveillon em Trancoso, na Bahia. Entre seus negócios, Geraldinho é dono do sex shop We Fuck.

Reprodução/Instagram Aline

O empresário era um dos solteiros mais cobiçados do Rio de Janeiro. Ele mora no mesmo condomínio de famosas como Anitta, Juliana Paes e Marina Ruy Barbosa.

Reprodução/Instagram Geraldinho

Fonte: Vírgula UOL