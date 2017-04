Um levantador de peso e um leão brincando é o vídeo mais ‘from Russia’ do dia

O halterofilismo (ou levantamento de peso) é uma modalidade esportiva que tem bastante tradição na Rússia, sendo que o país é o maior detentor de medalhas de ouro da história da categoria nas olimpíadas. Outra grande tradição russa são os vídeos impressionantes com os quais nossos camaradas nos brinda constantemente. Pegue essas duas características do país comandado por Vladmir Putin e junte um leão a essa salada cultural maravilhosa e temos o vídeo mais ‘from Russia’ do dia.

Os personagens em questão são Apti Khamzatovich Aukhadov, atleta da seleção olímpica russa de halterofilismo e um leão aparentemente adolescente (suponho isso por causa do tamanho de sua juba. Pela forma como eles se divertem, podemos imaginar que os dois são amigos há algum tempo. O vídeo foi postado no perfil oficial de Aukhadov no instagram.

Aukhadov havia conquistado a medalha de prata na categoria acima de 85kg nas olimpíadas de 2012 em Londres. Porém, o atleta estava envolvido no escândalo de dopping envolvendo a delegação Russa e acabou tendo sua medalha retirada pelo comitê olímpico.

Fonte: Vírgula UOL