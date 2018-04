Um jardim nas sobrancelhas? Veja a última moda do Instagram

Uma coisa não se pode negar: a galera que faz maquiagem no Instagram é bem criativa.

Um belo dia, a influencer @taytay_xx decidiu fazer uma brincadeira para comemorar a primavera. Ela pintou os pelos das sobrancelhas de verde e colocou algumas florzinhas nelas. Batizou a nova make de “#gardeneyebrows”. E pronto. Espalhou.

Várias meninas seguiram o tutorial da Taylor e postaram o resultado no Instagram. É claro, não é a coisa mais normal do mundo, mas até que é fofinho! Dá uma olhada:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

@aliismakeup

@br00ke.a

@bubblingtae

@esca.modelofficial

@farinabehm

@hejitsjen

Créditos: Reprodução / Instagram

@krispirations

Créditos: Reprodução / Instagram

@lashevelin

Créditos: Reprodução / Instagram

@magellanicmua

Créditos: Reprodução / Instagram

@makeup_by_darin

Créditos: Reprodução / Instagram

@mariahrasyidah

Créditos: Reprodução / Instagram

@minaxxbell

Créditos: Reprodução / Instagram

@taytay_xx

Créditos: Reprodução / Instagram

@the_river_styx

Créditos: Reprodução / Instagram

@vikmargarita

Créditos: Reprodução / Instagram

@aliismakeup

@br00ke.a

@bubblingtae

@esca.modelofficial

@farinabehm

@hejitsjen

Créditos: Reprodução / Instagram

@krispirations

Créditos: Reprodução / Instagram

@lashevelin

Créditos: Reprodução / Instagram

@magellanicmua

Créditos: Reprodução / Instagram

@makeup_by_darin

Créditos: Reprodução / Instagram

@mariahrasyidah

Créditos: Reprodução / Instagram

@minaxxbell

Créditos: Reprodução / Instagram

@taytay_xx

Créditos: Reprodução / Instagram

@the_river_styx

Créditos: Reprodução / Instagram

@vikmargarita

Créditos: Reprodução / Instagram

Mais galerias

O que os modelos da SPFW estão ouvindo

Cachorro com deformidade facial é adotado

Antes e depois de pessoas que eliminaram muito peso

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

O que os modelos da SPFW estão ouvindo

Cachorro com deformidade facial é adotado

Antes e depois de pessoas que eliminaram muito peso

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1278440’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL