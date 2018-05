Um dia antes de trocar alianças, Lexa brinca: “Desencalhei real”

Lexa e Mc Guimê estão prestes a trocar alianças, e a empolgação dos dois tá contagiando todo mundo! O casamento dos dois é nesta terça, 22, e no dia anterior a funkeira saiu para jantar com as amigas e compartilhou o momento no Instagram.

Ela postou um vídeo em que um violinista toca a marcha nupcial para ela e, na legenda, brincou: “Eu vou casaaaaar, senhooooor! Desencalhei reaaaaaal”

Eu vou casaaaaar, senhooooor! Desencalhei reaaaaaal Dia de Fondue com as minhas amigas amadas, nesse lugar maravilhoso @hannoverfondue

Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexaoficial) em 21 de Mai, 2018 às 7:03 PDT

Fonte: Vírgula UOL