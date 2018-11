UE promove direitos humanos em feira internacional das embaixadas

Com foco voltado para a promoção e proteção dos direitos humanos e da democracia, a representação da União Europeia (UE) no Brasil participa em Brasília, no próximo sábado (10), da 13ª edição da Feira Internacional das Embaixadas. O evento, que tem caráter beneficente, reúne povos e culturas do mundo inteiro, através das representações diplomáticas sediadas na capital.



A União Europeia participa da iniciativa em contagem decrescente para a comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que ocorre no dia 10 de dezembro. Para lembrar a data, a UE fará uma cerimônia institucional conduzida pela encarregada de Negócios no Brasil, Claudia Gintersdorfer, juntamente com o coordenador-residente do Sistema Nações Unidas no Brasil, Niky Fabiancic. Será um ato simbólico, de descerramento de um painel com artigos sobre direitos humanos. Também haverá atividades para crianças, incluindo uma oficina artística.

A oficina contará com a participação da Inscrire Brasil, uma associação que trabalha com questões relativas aos direitos humanos nas escolas mais desfavorecidas do país. Na oportunidade, as crianças poderão expressar em desenhos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU.

Experiência

A Feira Internacional das Embaixadas de Brasília recebe doações e vendas de produtos típicos de cada embaixada participante, que contribuem para a arrecadação de fundos de apoio a instituições de caridade.

O projeto é uma iniciativa do Grupo de Cônjuges e Chefes de Missão das embaixadas estrangeiras em Brasília e conta com o apoio do governo do Distrito Federal, com a participação de mais de 80 países compondo uma mostra de excelência e diversidade cultural.

* Com informações da UE no Brasil

Fonte: Agência Brasil