UberEats é flagrado comendo batata frita de cliente antes da entrega

Um entregador do UberEats foi flagrado pela câmera de segurança de uma casa em Melbourne, na Austrália, tirando uma batatinha frita de dentro do pacote a ser entregue. No vídeo, o homem pega o alimento e come diante da porta de entrada do cliente depois de ter tocado a campainha.

Leia maisComic-Con NY detona febre em torno de ‘Aquaman’Os Paralamas do Sucesso são confirmados no Rock in Rio 2019Vídeo chocante mostra funcionários arremessando malas de …

Eddie McGuire, o dono do pedido, disse em entrevista à rádio local que suspeitou que o pacote “estava meio leve”.

Na internet, as pessoas estão discutindo seriamente sobre o assunto. De um lado, há quem ache que a atitude é absurda e que a empresa precisa ter mais controle. “Isso é nojento. Não quero uma mão estranha tocando a minha comida”, “devia ser demitido” foram alguns comentários.

De outro lado, as pessoas levantaram a discussão de que os entregadores de UberEats ganham mal e não recebem gorjetas dos clientes. “Ele está me trazendo comida em casa, é claro que pode pegar uma batata”, “não ligo de dividir comida com alguém que está trabalhando” e “por isso eu nunca poderia ter este trabalho!” foram outras opiniões sobre o assunto.

Segundo o site Daily Mail, a empresa divulgou um comunicado oficial reiterando o compromisso com a segurança alimentar tanto por parte dos restaurantes e como eles embalam a comida, quanto por parte dos entregadores.

Fonte: Vírgula UOL