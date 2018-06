Uber quer licença para identificar passageiros bêbados

Críticos temem que ferramenta seja usada para encontrar passageiros vulneráveis

A empresa Uber quer usar inteligência artificial para identificar nível de sobriedade de passageiros ao usar o aplicativo. O objetivo é informar o motorista sobre as condições do passageiro e oferecer a opção de rejeitar a corrida. O aplicativo usaria uma combinação de localização do passageiro, precisão ao digitar e como está segurando o telefone. A Uber solicitou permissão nos Estados Unidos para usar a tecnologia, segundo informações da BBC.

Leia maisRapaz bêbado dorme no Uber e paga mais de R$ 5 mil por corridaUber se desculpa após cobrar US$ 18 mil por corrida de 21 …

A função levantou críticas sobre a possibilidade de ser usada com má fé. Motoristas podem usar a ferramenta para identificar passageiros vulneráveis. A CNN reportou que mais de 100 motoristas da Uber nos Estados Unidos foram acusados de abuso sexual nos últimos quatro anos.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Motorista do Uber perdido em campo de golfe

Créditos: Reprodução The Sun/ Stephen Maguire

Motorista do Uber perdido em campo de golfe

Créditos: Reprodução The Sun/ Stephen Maguire

Motorista do Uber perdido em campo de golfe

Créditos: Reprodução The Sun/ Stephen Maguire

Motorista do Uber perdido em campo de golfe

Créditos: Reprodução The Sun/ Stephen Maguire

Motorista do Uber perdido em campo de golfe

Créditos: Reprodução The Sun/ Stephen Maguire

Motorista do Uber perdido em campo de golfe

Créditos: Reprodução The Sun/ Stephen Maguire

Motorista do Uber perdido em campo de golfe

Créditos: Reprodução The Sun/ Stephen Maguire

Motorista do Uber perdido em campo de golfe

Créditos: Reprodução The Sun/ Stephen Maguire

Motorista do Uber perdido em campo de golfe

Créditos: Reprodução The Sun/ Stephen Maguire

Motorista do Uber perdido em campo de golfe

Créditos: Reprodução The Sun/ Stephen Maguire

Mais galerias

Peixe com cabeça de pombo

Jovem tatua olhos de azul

Burning Man pelo fotógrafo brasileiro Sidney Erthal

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Peixe com cabeça de pombo

Jovem tatua olhos de azul

Burning Man pelo fotógrafo brasileiro Sidney Erthal

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1227517’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL