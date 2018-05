TV Brasil melhora cobertura em São Paulo com nova antena

A partir do próximo dia 18, telespectadores precisarão fazer varredura de canais para sintonizar o canal aberto da TV pública, pois o sinal terá alcance maior. A TV Brasil atualizará seu sistema de transmissão em São Paulo com uma nova antena e passará a operar em uma nova frequência.

A mudança proporcionará melhoria na sintonia nas chamadas “zonas de sombra” que existem na cidade e uma ampliação da cobertura da emissora na capital paulista.

Com a transformação técnica, ocorrerá um desencontro com os televisores que já sintonizam o canal aberto no número 62. A partir do próximo dia 18, os telespectadores deverão acionar a varredura automática de canais no menu de opções de seus controles remotos para continuar assistindo à emissora pública pelo canal aberto. O acesso por cabo e por satélite não será afetado.

Apesar do canal que o telespectador para sintonizar a TV Brasil continuar o 62.1, a alteração do sistema físico causará um desalinhamento com os aparelhos de TV da região, o que leva à necessidade de realizar o processo de varredura automática no televisor.

O engenheiro da TV Brasil em São Paulo José Antônio Garcia disse que é fundamental que a varredura seja feita para garantir a qualidade na transmissão. “Não será só o canal da TV Brasil que passará por mudanças. Outros canais públicos também serão modificados. Então é interessante que o telespectador faça a varredura agora em maio e depois em agosto novamente, quando todo esse processo de troca de canais deve ter acabado”.

De acordo com Garcia, a frequência terá alcance maior do sinal, que atualmente enfrenta obstáculos físicos. “Com a nova antena, prevemos que vamos entrar em regiões onde as transmissões são dificultadas por causa de muitos prédios e alcançar áreas mais distantes do centro. O sinal deve melhorar sensivelmente”, afirmou.

Fonte: Agência Brasil