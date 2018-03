TV Brasil Maranhão passa a operar no sistema digital

A implantação do novo sinal no Maranhão foi mais uma etapa do trabalho de expansão do sinal da TV Brasil pelo paísTV Brasil

A TV Brasil no Maranhão desligou oficialmente, nessa terça-feira (27), o sinal analógico para operar no sistema digital – passo importante para fortalecer a Superintendência Regional, a comunicação pública e integrar a produção e transmissão de conteúdo em todas as regiões do país.

"Agora o telespectador vai ter a noção exata do trabalho de qualidade que a equipe aqui do Maranhão faz", disse a diretora-geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Christiane Samarco. "As tecnologias vêm ao nosso encontro e a favor do nosso trabalho, da melhoria do jornalismo e da programação da TV", acrescentou o diretor de Jornalismo, Lourival Macedo.

A transmissão em sinal digital é uma mudança relevante para o canal, que já faz parte da vida dos maranhenses há quase 50 anos, desde a antiga TVE. Agora, a TV Brasil continua sua missão de fazer comunicação pública com excelência para cerca de 1 milhão e meio de pessoas, que passam a ter acesso ao novo sinal na região.

“Nós evoluímos na área de transmissão com um aparelho novo. O sinal HD tem realmente penetração maior que o sinal analógico e aumentou a expectativa de audiência", explicou o diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia da EBC, Alexandre Graziani. “A TV Brasil transmitida no sistema digital vai ficar cada vez mais perto dos brasileiros”, disse o músico e telespectador, Gabriel Melônio.

Depois de uma fase de testes nas últimas semanas, a programação local da TV Brasil passa a ser vista por meio do canal 2.1. Nos aparelhos antigos, o telespectador ainda vai precisar de um kit com conversor e antena.

A implantação do novo sinal foi apenas uma etapa do trabalho de expansão do sinal da TV Brasil pelo país. Segundo Graziani, essa é uma das etapas da transição do sinal analógico para o HD.

Fonte: Agência Brasil