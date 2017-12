TV Brasil está em HD, canal 531, na operadora NET

Desde a madrugada desta quarta-feira (20), o sinal da TV Brasil na NET está sendo transmitido em alta definição (HD) para todos os assinantes da operadora. Com a novidade, a emissora transmitida em canal aberto para o todo o país também passa ao line-up dos canais mais visitados pelos telespectadores e pode ser encontrada no canal 531 na NET.

“A partir de agora, mais e mais brasileiros terão a opção de assistir à programação da TV Brasil com a qualidade que a emissora produz. E vão ter acesso mais fácil à diversidade do nosso conteúdo”, afirmou o superintendente da TV Brasil, Caíque Novis. “Agora, somos a TV pública que entra na disputa pela atenção do telespectador”, completou.

Com a entrada da TV Brasil no line-up da NET, após um ano de negociação com a operadora, a direção da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) cumpriu uma de suas metas prioritárias. A expectativa é de que a abertura da maior operadora de TV por assinatura do país possa atrair as outras empresas do setor para parcerias com a TV Brasil e aumentar o espectro de audiência da emissora.

Para o diretor-presidente da EBC, Laerte Rimoli, a novidade permitirá à TV Brasil um acréscimo de mais de 10 milhões de telespectadores. Segundo ele, passar ao line-up da NET, amplia o campo de ação para a emissora que já tem o mesmo nível de qualidade das TVs que disputam o mercado.

A TV Brasil passou por reformulação neste ano. A emissora exibe hoje mais de quatro horas de jornalismo ao vivo, de segunda a sexta. A faixa dedicada ao público infantojuvenil, com mais de sete horas diárias, sem publicidade, foi aprimorada com a TV Brasil Animada. E a grade semanal foi organizada por temas. Desde as mudanças, a TV Brasil tem ampliado a audiência.

No mês passado, a EBC assinou o acordo de transmissão com a NET. “A EBC realiza hoje, por meio da TV Brasil, um trabalho muito interessante e significativo de comunicação pública com um jornalismo independente, equilibrado, com uma programação infantil de alta qualidade. A TV Brasil tem melhorado muito e alcançado uma audiência cada vez maior. Essa migração para o digital contribui para esse processo de crescimento e expansão”, afirmou o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, que participou da cerimônia.

Fonte: Agência Brasil