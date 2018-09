TV Brasil amplia presença no meio digital com a Vivo Play

Os conteúdos da TV Brasil chegaram à plataforma Vivo Play. Agora os assinantes da Vivo TV também podem assistir sob demanda aos programas do canal da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Com o aplicativo EBC Play, é possível acessar produções infantis, de entretenimento e de jornalismo.

Já estão disponíveis documentários e episódios dos programas Conhecendo Museus, Todas as Bossas, Música Animada, Partituras, Bravos, Mídia em Foco, Antenize, Caminhos da Reportagem, Conversa com Roseann Kennedy e Diálogo Brasil.

Na plataforma, também estão disponibilizadas as entrevistas que a TV Brasil tem realizado com os candidatos à Presidência da República.

Estratégia

A ação faz parte da estratégia da EBC de ampliar a presença no ambiente das novas tecnologias. Em agosto deste ano, a empresa lançou o aplicativo EBC Play, que permite o acesso sob demanda a um catálogo de programas da TV Brasil. Desde 2017, o público em geral pode acompanhar toda a programação das rádios Nacional e MEC por meio do aplicativo Rádios EBC.

Aplicativos

O Vivo Play é um aplicativo que oferta serviços sob demanda. Isso permite ao usuário escolher o horário e por onde quer acessar o conteúdo, por televisão, computador, tablet ou smartphone.

Desde 2017, a empresa conta com o aplicativo Rádios EBC, que reúne em uma única plataforma as programações das rádios Nacional Brasília AM, Nacional FM Brasília, Nacional Rio de Janeiro, MEC AM, MEC FM, Nacional Amazônia e Nacional Alto Solimões.

Os aplicativos EBC Play e Rádios EBC estão disponíveis para as plataformas Android e iOS e podem ser baixados gratuitamente.

Fonte: Agência Brasil