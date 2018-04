Turnê de Demi Lovato no Brasil é adiada

Leia maisDemi Lovato exibe celulites, estrias e “gordura extra”: “Ainda me …Demi Lovato fala sobre infância: “Vi que era suicida quando tinha …

É oficial. Na última sexta-feira, 06, o jornalista José Norberto Flesch havia informado que a turnê de Demi Lovato seria adiada. Nesta segunda, 09, ele confirmou a informação e avisou que os shows da cantora foram passados para o fim do ano.

Demi viria ao país para a turnê Tell me You Love Me. O primeiro show seria já no próximo domingo, dia 15, em São Paulo. Ainda não se sabe o motivo para o adiamento e nem a produção, nem a equipe de Demi se pronunciaram sobre o assunto.

Fonte: Vírgula UOL