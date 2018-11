Turnê das Spice Girls ganha mais ingressos e novas datas

Spice Girls

A nova turnê das Spice Girls foi um verdadeiro sucesso e já está com os ingressos esgotados.

A boa notícia para quem pretende ver a girl band ao vivo no Reino Unido é que o grupo anunciou mais datas e mais ingressos em apresentações já marcadas.

Antes com apenas 6 datas, a turnê passa a ter agora 11 shows no Reino Unido.

Confira:

29 de Maio – Manchester – Etihad Stadium

31 de Maio – Manchester – Etihad Stadium

01 de Junho – Manchester – Etihad Stadium

03 de Junho – Coventry – Ricoh Stadium

04 de Junho – Coventry – Ricoh Stadium

06 de Junho – Sunderland – Stadium of Light

08 de Junho – Edinburgh – BT Murrayfield Stadium

10 de Junho – Bristol – Ashton Gate Stadium

13 de Junho – Londres – Wembley Stadium

14 de Junho –Londres – Wembley Stadium

15 de Junho –Londres – Wembley Stadium

Fonte: Vírgula UOL