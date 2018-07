Turista morre ao cair de toboágua no Beach Park

Beach Park

Um radialista de Sorocaba, interior de São Paulo, morreu nesta segunda (16) ao cair de uma atração do parque aquático Beach Park, no Ceará.

Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, estava em uma boia com mais três pessoas no Vainkará.

O Beach Park lamentou a morte do turista. “A equipe de segurança aquática realizou o atendimento de forma imediata, mas infelizmente o visitante foi a óbito. O Beach Park lamenta profundamente o ocorrido e está dando todo o apoio, suporte e atenção para a família.”

O parque está fechado A Polícia Civil vai investigar o acidente e uma perícia deve ocorrer nesta terça.



